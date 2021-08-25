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Новая Зеландия и Украина подняли вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов

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Киев, Среда 25 августа 2021 17:34
Новая Зеландия и Украина подняли вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов Фото: Новая Зеландия и Украина подняли вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов (mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время встречи заместителя министра МИД Евгения Енина и посла Новой Зеландии Мэри Терстон, стороны подняли вопрос взаимного признания COVID-сертификатов. Украина, со своей стороны, поблагодарила страну за ее участие в саммите Крымской платформы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заместитель министра МИД поблагодарил посла Новой Зеландии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие страны в саммите Крымской платформы.

"Отметив высокий уровень сотрудничества в рамках международных организаций, дипломаты также обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины и Новой Зеландии, взаимодействие в противодействии глобальным вызовам, в том числе пандемии COVID-19, кибератакам и гибридным угрозам", - отмечает пресс-служба МИД.

В частности, Енин поднял вопрос о взаимном признании документов о вакцинации от коронавируса и упрощении визового режима Новой Зеландии.

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