Нова Зеландія та Україна порушили питання про взаємне визання COVID-сертифікатів
Під час зустрічі заступника міністра МЗС Євгенія Єніна та посла Нової Зеландії Мері Терстон, сторони порушили питання взаємного визнання COVID-сертифікатів. Україна, зі свого боку, подякувала країні за її участь в саміті Кримської платформи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Заступник міністра МЗС подякував послу Нової Зеландії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь країни в саміті Кримської платформи.
"Відзначивши високий рівень співпраці в рамках міжнародних організацій, дипломати також обговорили актуальні питання співробітництва України та Нової Зеландії, взаємодію у протидії глобальним викликам, зокрема пандемії COVID-19, кібератакам та гібридним загрозам", - відзначає пресслужба МЗС.
Зокрема, Єнін порушив питання щодо взаємного визнання документів про вакцинацію від коронавірусу та спрощення візового режиму Нової Зеландії.