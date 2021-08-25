ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нова Зеландія та Україна порушили питання про взаємне визання COVID-сертифікатів

Новость на русском →
Київ, Середа 25 серпня 2021 17:34
Нова Зеландія та Україна порушили питання про взаємне визання COVID-сертифікатів Фото: Нова Зеландія та Україна порушили питання про взаємне визання COVID-сертифікатів (mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі заступника міністра МЗС Євгенія Єніна та посла Нової Зеландії Мері Терстон, сторони порушили питання взаємного визнання COVID-сертифікатів. Україна, зі свого боку, подякувала країні за її участь в саміті Кримської платформи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Заступник міністра МЗС подякував послу Нової Зеландії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь країни в саміті Кримської платформи.

"Відзначивши високий рівень співпраці в рамках міжнародних організацій, дипломати також обговорили актуальні питання співробітництва України та Нової Зеландії, взаємодію у протидії глобальним викликам, зокрема пандемії COVID-19, кібератакам та гібридним загрозам", - відзначає пресслужба МЗС.

Зокрема, Єнін порушив питання щодо взаємного визнання документів про вакцинацію від коронавірусу та спрощення візового режиму Нової Зеландії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Зеландия МЗС Кримська платформа
NEWS
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій