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Новая Зеландия ослабит ограничения в Окленде, несмотря на вспышку "Дельта" штамма

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в крупнейшем городе страны Окленде будут частично ослаблены ограничения. Нововведение вступит в силу 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Окленд, который находится в центре последней вспышки заболевания, вызванного "Дельта" штаммом, с полуночи вторника перейдет на третий уровень тревоги с четвертого.

Так, школы по-прежнему будут закрыты. Также жители продолжат работать дистанционно из дома. Однако предприятия смогут пользоваться бесконтактными услугами.

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