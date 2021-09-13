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Новая Зеландия продлила режим строгого локдауна в Окленде из-за вспышки "Дельты"

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Окленд, Понедельник 13 сентября 2021 13:52
Новая Зеландия продлила режим строгого локдауна в Окленде из-за вспышки "Дельты" Фото: Новая Зеландия продлила жесткий карантин в Окленде из-за вспышки "Дельты" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Окленде (крупнейшем городе Новой Зеландии) зафиксировали вспышку нового штамма коронавируса "Дельта". В связи с чем в регионе продлевают жесткий карантин до 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Окленд останется на 4-м уровне до 23:59 в следующий вторник (21 сентября - ред.), после чего перейдет на 3 уровень", - говорится в сообщении.

По информации органов здравоохранения Новой Зеландии, в Окленде за минувшее зафиксировали 33 новых случая COVID-19, что превысило цифры, зафиксированные на выходных.

Стоит отметить, что 4 уровень карантина в Окленде означает, что люди (население города составляет около 1,7 млн человек) могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости.

Кроме того, лица, выезжающие из Окленда, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы передвигаться между регионами страны.

Напомним, недавно Новая Зеландия ослабила карантинные ограничения, но не отменила их в Окленде.

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