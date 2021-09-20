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Нова Зеландія послабить обмеження в Окленді, попри спалах "Дельта" штаму

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нова Зеландія Джасінда Ардерн заявила, що в найбільшому місті країни Окленді будуть частково ослаблені обмеження. Нововведення набуде чинності 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Окленд, який знаходиться в центрі останнього спалаху захворювання, викликаного "Дельта" штамом, з півночі вівторка перейде на третій рівень тривоги з четвертого.

Так, школи як і раніше будуть закриті. Також мешканці продовжать працювати дистанційно з дому. Однак підприємства зможуть користуватися безконтактними послугами.

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