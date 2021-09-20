Новая Зеландия ослабит ограничения в Окленде, несмотря на вспышку "Дельта" штамма

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в крупнейшем городе страны Окленде будут частично ослаблены ограничения. Нововведение вступит в силу 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Окленд, который находится в центре последней вспышки заболевания, вызванного "Дельта" штаммом, с полуночи вторника перейдет на третий уровень тревоги с четвертого.

Так, школы по-прежнему будут закрыты. Также жители продолжат работать дистанционно из дома. Однако предприятия смогут пользоваться бесконтактными услугами.