Новая Зеландия ослабит ограничения в Окленде, несмотря на вспышку "Дельта" штамма
Фото: Новая Зеландия ослабит ограничения в Окленде (Getty Images)
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в крупнейшем городе страны Окленде будут частично ослаблены ограничения. Нововведение вступит в силу 21 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Окленд, который находится в центре последней вспышки заболевания, вызванного "Дельта" штаммом, с полуночи вторника перейдет на третий уровень тревоги с четвертого.
Так, школы по-прежнему будут закрыты. Также жители продолжат работать дистанционно из дома. Однако предприятия смогут пользоваться бесконтактными услугами.