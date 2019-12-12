Новая Зеландия начинает рискованную операцию по извлечению тел из вулкана

В пятницу новозеландские вооруженные силы начали операцию с высокой степенью риска на вулканическом острове Уайт, чтобы найти тела восьми человек, убитых в результате извержения вулкана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что операцию начнут несмотря на предупреждения о том, что остров все еще остается крайне нестабильным. В полиции заявили, что можно будет увидеть шесть тел, и будет "очень ограниченная" возможность для поиска двух других.

"Миссия должна быть запущена с военного корабля у острова. Команды будут носить защитное снаряжение, но полиция не сообщила никаких подробностей", - говорится в сообщении.

Власти столкнулись с растущим давлением со стороны семей жертв и местных жителей, чтобы они как можно скорее нашли тела. Полиция Новой Зеландии ранее отказалась совершать поиск из-за угроз безопасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 12 декабря, двое человек скончались в больницах от травм после извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. До этого сообщалось о 13 погибших.

Как известно, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек - 24 из Австралии, девять из Соединенных Штатов, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, по два из Китая и Великобритании и один из Малайзии.