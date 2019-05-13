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Новая Зеландия начинает расследование массового убийства в мечетях Крайстчерча

Новости » Общество    13.05.2019 - 06:19
Новая Зеландия начинает расследование массового убийства в мечетях Крайстчерча
Фото: место теракта (Twitter/Christchurch)

Выводы по расследованию правительству страны сообщат 10 декабря

В понедельник, 13 мая, Новая Зеландия начала расследование теракта в мечетях в Крайстчерче, вследствие которого погиб 51 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приготовилась организовать совместное совещание во Франции, которое призвано оказать глобальную поддержку в борьбе с насилием в Интернете.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители Facebook, Google, Twitter и других технологических компаний, хотя глава Facebook Марк Цукерберг не будет присутствовать.

"Речь идет не о подрыве или ограничении свободы слова. Речь идет об этих компаниях и о том, как они работают", - сказала Ардерн.

В ходе расследования, которое проведет Королевская комиссия Новой Зеландии изучит деятельность подозреваемого боевика, усроившего стрельбу, и использование социальных сетей и международных связей.

"Выводы Комиссии помогут обеспечить, чтобы такого нападения здесь больше никогда не было", - сказал Ардерн.

Комиссия сообщит о своих выводах правительству 10 декабря.

Напомним, 12 мая число погибших при нападениях на мечети в Крайстчерч 15 марта 2019 года возросло до 51. Так, гражданин Турции Зекерия Туян умер в больнице после полученных ранений. 

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Новости Украины расследованиеНовая ЗеландияТеракт
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