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В Новой Зеландии предотвратили новый теракт

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 10:46
В Новой Зеландии предотвратили новый теракт
Фото: полиция Новой Зеландии (newcops.co.nz)

Полиция Крайстчерча обезвредила бомбу

В новозеландском Крайстчерче предотвратили новый теракт в том же районе, в котором в марте произошел массовый расстрел в мечетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

Сообщается, что полиция в ходе проверки сообщения о заложенной бомбе в пригороде Крайстчерча обезвредила взрывное устройство.

"Офицеры полиции обнаружили пакет со взрывным устройством и боеприпасами во дворе одного из домов на Ньюкасл-стрит в Крайстчерче. Команда взрывотехников обезвредила устройство, опасности оно не представляет", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в ходе проверки информации о бомбе задержали 33-летнего мужчину.

Напомним, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. Не менее сорока человек погибли на месте происшествия, общее число погибших достигло 50. По обвинению в организации теракта арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал расстрелы на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.

Отметим, в апреле произошли масштабные теракты на Шри-Ланке, которые назвали местью за расстрелы в Новой Зеландии.

 

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