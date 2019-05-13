ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нова Зеландія починає розслідування масового вбивства в мечетях Крайстчерча

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 06:19
Нова Зеландія починає розслідування масового вбивства в мечетях Крайстчерча
Фото: місце теракту (Twitter / Christchurch)

Висновки з розслідування уряду країни повідомлять 10 грудня

У понеділок, 13 травня, Нова Зеландія почала розслідування теракту в мечетях в Крайстчерчі, внаслідок якого загинула 51 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн приготувалася організувати спільну нараду у Франції, яке покликане надати глобальну підтримку в боротьбі з насильством в Інтернеті.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні представники Facebook, Google, Twitter та інших технологічних компаній, хоча глава Facebook Марк Цукерберг не буде присутній.

"Йдеться не про підрив або обмеження свободи слова. Йдеться про ці компанії і про те, як вони працюють", - сказала Ардерн.

В ході розслідування, яке проведе Королівська комісія Нової Зеландії вивчить діяльність підозрюваного бойовика, усроівшего стрілянину, і використання соціальних мереж і міжнародних зв'язків.

"Висновки Комісії допоможуть забезпечити, щоб такого нападу тут більше ніколи не було", - сказав Ардерн.

Комісія повідомить про свої висновки уряду 10 грудня.

Нагадаємо, 12 травня число загиблих при нападах на мечеті в Крайстчерчі 15 березня 2019 року зросло до 51. Так, громадянин Туреччини Зекерія Туян помер в лікарні після отриманих поранень.

На Шрі-Ланці заарештували відомого ісламського богослова за зв'язки з терористами У Новій Зеландії попередили новий теракт
Новини України розслідуванняНовая ЗеландияТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся