Новая Зеландия в 2019 году откажется от полиэтиленовых пакетов

Правительство Новой Зеландии разработает поэтапный план отказа от одноразовых пакетов

С июля 2019 года в Новой Зеландии запретят одноразовые полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает телеканал RNZ.

Такое заявление премьер сделала на пляже Лайол-Бей в Веллингтоне, премьера сопровождала помощник министра по защите окружающей среды Юджени Сейдж.

"Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов - целые горы пакетов. Эти полиэтиленовые пакеты в итоге загрязняют прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской фауны", - отметила глава правительства.

По ее словам, есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса.

По словам Ардерн, она ранее недооценивала то, насколько жителей Новой Зеландии волнует эта проблема.

"Самая большая проблема, по поводу которой я получаю письма от граждан, - это пластик. Причем эти вопросы приходят от детей. Я буквально получаю сотни и сотни писем", - подчеркнула политик.

Указано, что правительство Новой Зеландии разработает поэтапный план отказа от одноразовых пакетов, а также определит, какие типы изделий будут запрещены. Власти страны считают, что программа по постепенному обязательному отказу от полиэтиленовых пакетов обойдется дешевле и будет более эффективной, чем введение штрафов.

Отметим, что запрет также распространится на так называемые "биоразлагаемые" пластиковые пакеты, так как если их не перерабатывать специальным образом, они распадаются только на более мелкие пластиковые частицы, но не превращаются в компост.

Жители Новой Зеландии могут направить свои предложения правительству по поводу запрета до 14 сентября.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, Еврокомиссия инициирует запрет на одноразовую посуду из пластика.

В Индии компании McDonald's и Starbucks оштрафовали за использование изделий из пластмассы.