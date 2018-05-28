Еврокомиссия инициирует запрет на одноразовую посуду из пластика

Предложенные меры должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 28 мая, представила план мероприятий по уменьшению использования пластика в Европейском союзе для борьбы с загрязнением морей и океанов. Указанные предложения размещены на сайте ЕК.

Так, новые правила касаются 10 одноразовых пластиковых продуктов, которые чаще всего можно встретить среди мусора на пляжах и в морях Европы. Подчеркивается, что вместе эти предметы составляют 70% от всего объема морского мусора.

Комиссия, в частности, предлагает запретить использование пластика в производстве ушных гигиенических палочек, столовых приборов, одноразовой посуды, соломинок и мешалок для напитков, палочек для надувных шариков. Отмечается, что альтернатива для этих продуктов сегодня легко доступна.

Также отмечается, что ЕК хочет обязать государства-члены уменьшить использование пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и чашек для напитков. Странам предлагается установить целевые показатели сокращения этих продуктов и ввести ограничения на их продажу.

Кроме того, производителей в Евросоюзе планируют обязать покрывать расходы на управление отходами, а также принимать меры по повышению осведомленности населения о пластиковых пищевых контейнеров, пакетов и оберток, контейнеров для напитков и чашек, табачных продукте с фильтрами, влажных салфеток, воздушных шариков и легких полиэтиленовых пакетов.

"Предложения сократят использование одноразовых пластиковых изделий на полках наших супермаркетов с помощью ряда мер. Мы запрещаем некоторые из этих предметов и заменяем их более чистыми альтернативами, чтобы люди могли использовать свои любимые продукты", - отметил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

Подчеркнем, что предлагаемые меры должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Напомним, ученые выяснили, что каждую минуту в мире используют примерно 10 миллионов пластиковых пакетов. Соответствующие данные обнародовали специалисты Программы ООН по окружающей среде.