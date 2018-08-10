Нова Зеландія у 2019 році відмовиться від поліетиленових пакетів

Уряд Нової Зеландії розробить поетапний план відмови від одноразових пакетів

З липня 2019 року в Новій Зеландії заборонять одноразові поліетиленові пакети. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, передає телеканал RNZ.

Таку заяву прем'єр зробила на пляжі Лайоло-Бей у Веллінгтоні, прем'єра супроводжувала помічник міністра щодо захисту навколишнього середовища Юдженією Сейдж.

"Ми використовуємо сотні мільйонів одноразових пластикових пакетів - цілі гори пакетів. Ці поліетиленові пакети в результаті забруднюють прибережне і морське середовище і завдають серйозної шкоди всім видам морської фауни", - зазначила глава уряду.

За її словами, є реальна альтернатива для споживачів і бізнесу.

За словами Ардерн, вона раніше недооцінювала те, наскільки жителів Нової Зеландії хвилює ця проблема.

"Найбільша проблема, з приводу якої я отримую листи від громадян, - це пластик. Причому ці питання приходять від дітей. Я буквально отримую сотні і сотні листів", - підкреслила політик.

Зазначено, що уряд Нової Зеландії розробить поетапний план відмови від одноразових пакетів, а також визначить, які типи виробів будуть заборонені. Влада країни вважає, що програма щодо поступового обов'язковому відмови від поліетиленових пакетів обійдеться дешевше і буде більш ефективною, ніж введення штрафів.

Відзначимо, що заборона також пошириться на так звані "біорозкладні" пластикові пакети, тому що якщо їх не переробляти спеціальним чином, вони розпадаються тільки на більш дрібні пластикові частки, але не перетворюються у компост.

Жителі Нової Зеландії можуть направити свої пропозиції уряду щодо заборони до 14 вересня.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, Єврокомісія ініціює заборону на одноразовий посуд із пластику.

В Індії компанії McDonald's і Starbucks оштрафували за використання виробів з пластмаси.