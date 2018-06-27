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В Индии оштрафовали McDonald's и Starbucks за использование пластика

НовостиОбщество    27.06.2018 - 02:45
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрет на одноразовые пластиковые изделия вступил в силу в субботу

В Индии компании McDonald's и Starbucks оштрафовали за использование изделий из пластмассы, передает CNN.

"Компании были оштрафованы, потому что не нашли альтернативу для таких упаковочных предметов, как пластиковые крышки для напитков", - отмечает издание.

Указано, что запрет на одноразовые пластиковые изделия, включая пакеты, контейнеры для пищевых продуктов и столовые приборы, был объявлен в конце марта, однако вступил в силу в субботу.

Так, глава правительства Индии Нарендра Моди назвал пластик "угрозой для человечества". Правительство страны обязалось ликвидировать весь пластик в ней до 2022 года.

Напомним, в мае Европейская комиссия (ЕК) представила план мероприятий по уменьшению использования пластика в Европейском союзе для борьбы с загрязнением морей и океанов.

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Теги публикации: Индия, штраф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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