UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новая Windows 11 будет иметь семь версий: список

Автор: Сергей Пышкин

В прошлом месяце, во время анонса Windows 11, Microsoft заявила, что владельцы десятой версии смогут бесплатно обновиться. Согласно инсайдерской информации, новая ОС будет иметь семь версий, впрочем с некоторыми изменениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MSPowerUser.

В общем, список версий новой Windows 11 повторяет Windows 10, однако все же имеет некоторые изменения. Итак, следующая операционная система будет иметь следующие версии:

  • Windows 11 Home;

  • Windows 11 Pro;

  • Windows 11 Pro for Workstations;

  • Windows 11 Education;

  • Windows 11 Pro Education;

  • Windows 11 Enterprise;

  • Windows 11 Mixed Reality.

Стоит отметить, что Windows 11 Mixed Reality является полноценной версией для владельцев гарнитуры дополненной реальности HoloLens.

В частности, в списке нет знакомых всем версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) и IoT.

Также до сих пор неизвестно, планируют ли Microsoft выпускать в будущем версию с ограниченными функциями, как, например Windows 10S, или же ОС для устройств с несколькими сенсорными экранами, как это было с Windows 10x.

Читайте РБК-Украина в Google News
WindowsMicrosoft