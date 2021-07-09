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Нова Windows 11 матиме сім версій: список

Автор: Сергій Пишкін

Минулого місяця, під час анонсу Windows 11, Microsoft заявила, що власники десятої версії матимуть змогу безкоштовно оновитися. Згідно з інсайдерською інформацією, нова ОС матиме сім версій, втім з деякими змінами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MSPowerUser.

Загалом, список версій нової Windows 11 повторює Windows 10, однак все ж таки має деякі зміни. Отже, наступна операційна система матиме наступні версії:

  • Windows 11 Home;

  • Windows 11 Pro;

  • Windows 11 Pro for Workstations;

  • Windows 11 Education;

  • Windows 11 Pro Education;

  • Windows 11 Enterprise;

  • Windows 11 Mixed Reality.

Варто відзначити, що Windows 11 Mixed Reality є повноцінною версією для власників гарнітури доповненої реальності HoloLens.

Зокрема, у списку немає знайомих усім версій Long-Term Servicing Channel (LTSC) та IoT.

Також досі невідомо, чи планують Microsoft випускати в майбутньому версію з обмеженими функціями, як, наприклад Windows 10S, або ж ОС для пристроїв з декількома сенсорними екранами, як це було з Windows 10X.

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