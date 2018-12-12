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Нова зустріч у нормандському форматі щодо Керченської протоки відбудеться в січні

Новини » Політика    12.12.2018 - 16:07
Нова зустріч у нормандському форматі щодо Керченської протоки відбудеться в січні
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Gungоr)

ФРН і Франція продовжать спроби врегулювати ситуацію в Керченській протоці

Нова зустріч в нормандському форматі на рівні радників відбудеться в січні 2019 року. Про це повідомив у середу, 12 грудня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Напередодні у Берліні пройшла аналогічна зустріч на рівні зовнішньополітичних радників ФРН, Франції, України і Росії.

За словами Зайберта, сторони домовилися зберігати конфіденційність консультацій. Одночасно представник уряду Німеччини підкреслив важливість діалогу для запобігання подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захоплення українських моряків у Керченській протоці стане темою зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні. Українську сторону представлятимуть заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв і заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Від російської сторони на переговорах буде радник президента Росії Владислав Сурков, від німецької - радник канцлера Ян Хекер.

26 листопада у Берліні пройшла зустріч політичних директорів країн "нормандської четвірки", на якій сторони обговорили російську атаку в Керченській протоці. Крім того, дипломати підняли питання введення миротворчих сил ООН на територію окупованого Донбасу.

 

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