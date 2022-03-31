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Новая встреча Кулебы и Лаврова может пройти через неделю-две, - МИД Турции

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Анкара, Четверг 31 марта 2022 10:42
Новая встреча Кулебы и Лаврова может пройти через неделю-две, - МИД Турции Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Новая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД России Сергея Лаврова может пройти через неделю-две. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара делает все возможное для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"Сейчас мы пытаемся свести вместе министров иностранных дел Украины и России. Вчера мы отправили сообщения министрам иностранных дел России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Обе стороны сказали, что хотели бы приехать, когда они готовы. Точную дату назвать не представляется возможным. Сказали, что может быть встреча через неделю-две", - отметил Чавушоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля.

Отметим, украинская сторона заявила, что у Лаврова ошибочное понимание переговорного процесса.

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