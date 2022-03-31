Новая встреча Кулебы и Лаврова может пройти через неделю-две, - МИД Турции

Новая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД России Сергея Лаврова может пройти через неделю-две. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара делает все возможное для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.