Новая встреча Кулебы и Лаврова может пройти через неделю-две, - МИД Турции
Новая встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД России Сергея Лаврова может пройти через неделю-две. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара делает все возможное для этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
"Сейчас мы пытаемся свести вместе министров иностранных дел Украины и России. Вчера мы отправили сообщения министрам иностранных дел России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Обе стороны сказали, что хотели бы приехать, когда они готовы. Точную дату назвать не представляется возможным. Сказали, что может быть встреча через неделю-две", - отметил Чавушоглу.
Напомним, ранее сообщалось, что переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля.
Отметим, украинская сторона заявила, что у Лаврова ошибочное понимание переговорного процесса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.