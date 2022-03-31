Нова зустріч Кулеби і Лаврова може пройти через тиждень-два, - МЗС Туреччини

Нова зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС Росії Сергія Лаврова може пройти через тиждень-два. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара робить все можливе для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.