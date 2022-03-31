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Нова зустріч Кулеби і Лаврова може пройти через тиждень-два, - МЗС Туреччини

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Анкара, Четвер 31 березня 2022 10:42
Нова зустріч Кулеби і Лаврова може пройти через тиждень-два, - МЗС Туреччини Фото: Дмитро Кулеба і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Нова зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС Росії Сергія Лаврова може пройти через тиждень-два. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара робить все можливе для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Зараз ми намагаємося звести разом міністрів закордонних справ України та Росії. Вчора ми відправили повідомлення міністрам закордонних справ Росії Сергію Лаврову і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони сказали, що хотіли б приїхати, коли вони готові. Точну дату назвати не представляється можливим. Сказали, що може бути зустріч через тиждень-два", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори української та російської делегацій відновляться 1 квітня.

Зазначимо, українська сторона заявила, що у Лаврова хибне розуміння переговорного процесу.

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