ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Лаврова ошибочное понимание переговорного процесса, - МИД Украины

Новина українською →
Киев, Среда 30 марта 2022 19:05
У Лаврова ошибочное понимание переговорного процесса, - МИД Украины Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина поняла, что вопрос Донбасса и Крыма "окончательно решен". Такое заявление демонстрирует, что Лавров имеет ошибочное понимание переговорного процесса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели", - пояснил представитель министерства.

Что этому предшествовало

Сегодня, общаясь с российскими журналистами, Лавров сказал, что по итогам переговоров в Турции, он может констатировать определенный прогресс.

"Я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - сказал он.

Напомним, глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина о переговорах Украины и России в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров МИД Украины Донбасс Крым Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле