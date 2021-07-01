ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чистый криминал: в Минздраве оценили проблему подделки ПЦР-тестов

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 14:09
Чистый криминал: в Минздраве оценили проблему подделки ПЦР-тестов Фото: замминистра здравоохранения Ярослав Кучер (moz.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Министерства здравоохранения Украины оценили проблему подделки ПЦР-тестов на коронавирус. Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер назвал это чистым криминалом.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".

По его словам, практика, когда мошенники продают готовые результаты ПЦР-тестов с настоящим кодом и внесением в базу пациентов, встречается редко.

"Если вам нарисовали бумажку с дубликатом печати, купленной на OLX - это уже не подходит во многих странах. Ситуации с подделкой QR-кода исчезают, потому что есть дополнительная ответственность за это", - ссобщил Кучер.

Он заявил, если человека еще и в базу лаборатории внесли - это чистый криминал.

"Поэтому, если сейчас предлагают сделать результат с QR-кодом, может случиться так, что вам его попросту нарисуют и он никуда не приведет", - сказал чиновник.

Напомним, в полиции рассказали, чем грозит покупка и продажа фейковых ПЦР-тестов.

Кроме того, в лабораториях рассказали, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно