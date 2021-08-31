"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію

Українці отримують міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке відкриває можливість подорожувати в країни Європи і не тільки. Наразі активно впроваджується система цифрових COVID-сертифікатів. Але, як це було і з ПЛР-тестами, є люди, які намагаються отримати документ нелегально. Чи можливо підробити сертифікати про вакцинацію та чим це загрожує – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Вакциновані від коронавірусу українці вже кілька місяців мають змогу отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ не лише підтверджує повний курс імунізації від COVID-19, але й дозволяє виїхати за кордон. Алгоритм отримання свідоцтва максимально простий:

Отримати два щеплення від COVID-19; Через 14 днів після другого щеплення звернутися до сімейного лікаря або будь-якого пункту щеплення; Мати при собі закордонний паспорт, бо його дані вносяться в сертифікат.

Виконавши всього три кроки українці можуть нарешті знову подорожувати у ті країни, які вимагають від іноземців підтвердження імунізації від COVID-19. У міжнародне свідоцтво вносять дані закордонного паспорта, назву вакцини, а також номер її партії. Документ затверджується печаткою сімейного лікаря та медичного закладу.

Здавалося б, підробити такий документ неможливо або, принаймні, дуже складно. Проте ділків, які фальсифікують COVID-сертифікати, вистачає, як і охочих скористатися їхніми послугами. Навіть попри потенційно досить серйозні проблеми із законом.

Пандемія підробок

Все більше пропозицій придбати підробні COVID-сертифікати з’являється у соцмережах. З початку березня, за даними Computerworld, кількість Telegram-каналів, які продають фейкові "ковідні паспорти" зросла на 257%, але це стосується не тільки України, а всього світу.

Як виявилося, знайти "продавця" не складно, потрібно лише вказати в пошуку "ковідний сертифікат" і месенджер відразу пропонує з півдесятка таких Telegram-каналів. Вартість "послуги" варіюється від 500 до 3000 гривень. Шахраї просять від клієнта передоплату, дані закордонного паспорта, а також потрібну дату видачі сертифікату. Після передоплати обіцяють показати фотографію готового "документа" та відправити поштою або доставити "кур’єром".

Шахраї пропонують підробити COVID-сертифікати (фото: Юлія Червінська / РБК-Україна)

Така ж ситуація була й з результатами ПЛР-тестування на коронавірус, які купували, щоб уникнути самоізоляції або виїхати на відпочинок за кордон. Наприклад, у червні в Луганській області правоохоронці викрили чоловіка, який підробляв довідки про негативний ПЛР-тест, які його "клієнти" потім використовували для перетину кордону.

У більшості випадків шахраї просто "малюють" схожу на справжню довідку про негативний тест, оскільки не мають змоги підробити QR-код, який повинен вести на сторінку лабораторії з підтвердженням правдивості даних власника. А от зі свідоцтвами про вакцинацію ситуація інша – шахраї навіть пропонують внести неправдиві дані в електронну систему МОЗ, яка потім підтягується в цифрові сертифікати в застосунку "Дія".

Підробити можна, але складно

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що потенційно сфальсифікувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна. Наприклад, для паперового документа навіть не потрібен дійсний номер партії вакцини, але це свідоцтво завіряється підписами лікаря та печаткою медичного закладу. Тож якщо зловмиснику вдасться їх підробити, то перевірити дійсність свідоцтва не вдасться, оскільки QR-код на документі не передбачений.

Однак підробити цифровий сертифікат, яким українці можуть користуватися за допомогою своїх смартфонів із застосунком "Дія", як кажуть в МОЗ, неможливо. Адже він формується на основі даних з електронної системи охорони здоров’я.

"В цій системі є реєстр пацієнтів, є реєстр медичних записів. Крім того, для вакцинації був створений модуль імунізації. Зрозуміло, що в системі фіксується і факт внесення даних, і інформація про пацієнта, і відповідна інформація, захищена законом про персональні дані", – зазначила очільниця Директорату із цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич.

Інформацію про вакцинацію в електронну систему заносять медичні працівники, які роблять щеплення від COVID-19. Внести неправдиві дані в систему вкрай складно, оскільки обов’язково потрібно вказати номер партії вакцини, який звіряється з номерами в спеціальній базі даних.

Деякі українці намагаються отримати сертифікат вакцинації без щеплення (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Але, теоретично, за "винагороду" медики, які роблять щеплення, можуть "допомогти" з отриманням сертифікату без самого процесу вакцинації, вказавши номер партії, всі потрібні дані і списавши "використану" дозу препарату.

І тут постає питання: чи зможе "Дія" сформувати цифровий сертифікат у такому випадку. Як пояснив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, застосунок "Дія" бере інформацію з електронної системи МОЗ і додаткової перевірки на правдивість не проводить.

"Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я", – зазначив він.

Восени МОЗ планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися документом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі. ", – розповіла виданню Карчевич.

Злочин та покарання

В розмові з РБК-Україна представниця МОЗ наголосила, що медпрацівникам та іншим особам, які спробують сфальсифікувати COVID-сертифікат чи свідоцтво про вакцинацію, загрожує кримінальна відповідальність.

Зокрема, як сказали РБК-Україна в Кіберполіції, за підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин – є ризик сісти на 5 років у в’язницю. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.

Внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам коштуватиме від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт. Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу, йому загрожує до 5 років обмеження волі чи до 3 років у в'язниці.

"За даними нашої Сервісної служби до Кіберполіції надходило близько п'яти таких звернень (про підробку документів щодо вакцинації, – ред.)", – розповіли правоохоронці.

Міжнародне свідоцтво вакцинації від коронавірусу (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Зокрема, наприкінці липня в Кам’янець-Подільському правоохоронці викрили підпільну друкарню, яка виготовляла підроблені документи. В тому числі і свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

Наразі в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію. На одному з останніх засідань Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну розробити та направити в парламент відповідний проект закону. За словами Марії Карчевич, в МОЗ вже є певні напрацювання з цього питання, але подробиці поки що не розкриваються.

"Думаю, там будуть додаткові санкції, але все може змінитися, коли проект пройде засідання уряду та буде переданий до парламенту", – резюмувала вона.

Фейковий документ може призвести до неприємностей не лише на території України, але й за кордоном. Зокрема, це стосується тих українців, які вирішать поїхати на відпочинок з підробним міжнародним свідоцтвом про вакцинацію.

Як сказав РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, якщо українського громадянина зловлять з підробкою за кордоном, то йому доведеться відповідати за законами тієї країни, де це сталося.

"МЗС застерігає громадян від використання підроблених документів для подорожей", – зазначив Ніколенко.

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Тож "хакнути систему" і зробити фейковий "ковідний паспорт" із труднощами, однак можна. Проте використати підробку скоріш за все не вдасться. Примарна можливість користуватися всіма благами, які передбачені для вакцинованих людей, тьмяніє на тлі реальної загрози потрапити до в'язниці. Набагато простіше і безпечніше зробити щеплення та отримати справжній документ про вакцинацію. Тим паче, що вакцина вже доступна всім.