ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 15 февраля 2022 22:05
США предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину, - Reuters Фото: США помогут Украине расследовать кибератаку (freepik)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину. Сегодняшняя атака привела к сбою в работе банковских сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Белом доме знают о сегодняшних кибератаках и уже предложили Украине помощь в расследовании инцидентов отказа в обслуживании и реагировании на них.

Отметим, как заявили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, рабочая группа из специалистов субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.

Напомним, сегодня в результате масштабной DDOS-атаки перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также некоторые банковские сервисы.

По состоянию на сейчас новую кибератаку локализуют, а банки уже заработали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Кибератака
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится