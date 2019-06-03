Новая редакция Украинского правописания вступила в силу 3 июня и уже опубликована на сайте Минобразования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

Как сообщается, новая редакция составляет 282 страницы. Ее нормы и правила рекомендуются к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В министерстве сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.

Отметим, что по новому правописанию, написание слитно слов с первым иноязычным компонентом, (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-); написание раздельно числительного "пол" с имя существительным (напр.: пів години, пів яблука, пів Європи); передача российских фамилий, которые заканчиваются на -ой через –ий (напр.: Донской на Донський, исключение Толстой). Также предусматривается использования в некоторых словах букви "и" (укр.) в начале и в конце слов в место "і" (укр.) (напр.: ірод - ирод, радості - радости).

Допускается вариативность в написании слов иностранного происхождения. В частности использования букв "г" и "ґ", буквосочетаний "ау" и "ав", буквосочетание "th" в словах греческого происхождения можно передавать буквой "т" вместо "ф" (напр.: кафедра - катедра).

Напомним, Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в сентябре 2018 года. Проект разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений. Комиссия, которая занималась подготовкой проекта, учла, что правописание, не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положения.