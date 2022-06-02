Новая программа с МВФ и помощь фонда: чего ожидают в НБУ

"По нашему мнению самое время начать обсуждение программы с Международным валютным фондом", - сказал он и отметил, что в фокусе программы должны быть макрофинансовая стабильность и устойчивость государственных финансов.

Шевченко напомнил, что сейчас не реализуется ни одна программа МВФ с Украиной.

Помощь через СПЗ с административного счета

По его словам, сегодня реализуется несколько программ международной помощи для Украины. Одним из этих инструментов является административный счет в МВФ. "Это не является частью программы, это является финансовым инструментом, с помощью которого Украина получает деньги от наших международных партнеров", - сообщил он.

Шевченко напомнил, что премьер-министр Украины обратился к многим страна с целью получения помощи через канал СПЗ. И на сегодняшний день есть страны, которые приняли положительное решение, есть страны, где этот вопрос находится в состоянии обсуждения из-за того, что отличаются механизмы принятия решений.

"Работа над этим не прекращалась и не прекращается", - сказал он.

Напомним, Международный валютный фонд создал специальный счет для помощи Украине. Уже принято решение, что на этот счет будет направлен 1 миллиард долларов от Канады.