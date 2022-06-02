Нова програма з МВФ та допомога фонду: чого очікують у НБУ

"На нашу думку саме час розпочати обговорення програми з Міжнародним валютним фондом", - сказав він та зазначив, що у фокусі програми має бути макрофінансова стабільність та стійкість державних фінансів.

Шевченко нагадав, що зараз не реалізується жодна програма МВФ з Україною.

Допомога через надання СПЗ з адміністративного рахунку

За його словами, сьогодні реалізується кілька програм міжнародної допомоги для України. Одним з цих інструментів є адміністративний рахунок у МВФ. "Це не є часткою програми, це є фінансовим інструментом, за допомогою якого Україна отримує гроші від наших міжнародних партнерів", - повідомив він.

Шевченко нагадав, що прем'єр-міністр України звернувся до багатьох країн з метою отримання допомоги через канал СПЗ. І на сьогоднішній день є країни, які прийняли позитивне рішення, є країни, де це питання знаходиться в стані обговорення через те, що в різних країнах відрізняються механізми ухвалення рішень.

"Робота над цим не припинялась і не припиняється", - сказав він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для допомоги Україні. Вже ухвалено рішення, що на цей рахунок буде спрямовано 1 мільярд доларів від Канади.