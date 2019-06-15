ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нова прем'єр Молдови вимагає відставки Конституційного суду

Новини » Політика    15.06.2019 - 18:54
Нова прем'єр Молдови вимагає відставки Конституційного суду
Фото: Майя Санду (з відкритих джерел)

Санду вимагає відставки всіх суддів КС

Новопризначена прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вимагає відставки всіх суддів Конституційного суду країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика у Facebook.

Так, глава уряду Молдови розкритикувала попередні дії суддів Конституційного суду та заявила, що вони мають піти у відставку, "якщо хоч трохи поважають Конституцію та громадян Молдови".

"Судді КС продовжують марити, ганьблячи на національному та міжнародному рівні інституцію, яку вони представляють", - йдеться в заяві Санду.

Також, на думку політика, скасування Конституційним судом попередніх рішень, які були ухвалені 7-9 червня, та передача влади новому уряду, свідчить про те, що суд намагається виправдатися за свої дії замість того, щоб визнати намагання Демократичної партії незаконно зберегти свою владу.

"Я називаю такий підхід недоречним з точки зору поваги до Конституції країни. Конституційний суд повинен приймати рішення відповідно до положень букви та духу Конституції, а не на основі рішень та поведінки політичних діячів в країні", - наголосила прем'єр-міністр.

Нова прем'єр Молдови вимагає відставки Конституційного суду

Нагадаємо, раніше Конституційний суд Молдови скасував свої рішення від 7-9 червня 2019, які стали причиною політичної кризи в країні. Голова Конституційного суду заявив, що враховуючи звернення суду від 15 червня переглянув рішення прийняті з 7 по 9 червня.

Новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігарху Плахотнюку У Молдові йде у відставку уряд Філіпа
Новини України Конституционный суд УкраиныМолдоваСанду
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся