Нова прем'єр Молдови вимагає відставки Конституційного суду

Фото: Майя Санду (з відкритих джерел)

Санду вимагає відставки всіх суддів КС

Новопризначена прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вимагає відставки всіх суддів Конституційного суду країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика у Facebook.

Так, глава уряду Молдови розкритикувала попередні дії суддів Конституційного суду та заявила, що вони мають піти у відставку, "якщо хоч трохи поважають Конституцію та громадян Молдови".

"Судді КС продовжують марити, ганьблячи на національному та міжнародному рівні інституцію, яку вони представляють", - йдеться в заяві Санду.

Також, на думку політика, скасування Конституційним судом попередніх рішень, які були ухвалені 7-9 червня, та передача влади новому уряду, свідчить про те, що суд намагається виправдатися за свої дії замість того, щоб визнати намагання Демократичної партії незаконно зберегти свою владу.

"Я називаю такий підхід недоречним з точки зору поваги до Конституції країни. Конституційний суд повинен приймати рішення відповідно до положень букви та духу Конституції, а не на основі рішень та поведінки політичних діячів в країні", - наголосила прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд Молдови скасував свої рішення від 7-9 червня 2019, які стали причиною політичної кризи в країні. Голова Конституційного суду заявив, що враховуючи звернення суду від 15 червня переглянув рішення прийняті з 7 по 9 червня.