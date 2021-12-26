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"Новая почта" закроет отделения на два дня: почему

Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, компания "Новая почта", не будет работать два 1 и 7 января. Отделения закроют на Новый год и на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

.По данным пресс-службы, отделения и адресная доставка компании будут работать по следующему графику:

  • 27 декабря - по обычному расписанию
  • 31 декабря - по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения)
  • 1 и 7 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.
  • 3 января - по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения)

Напомним, Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 9 января.

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