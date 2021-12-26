"Нова пошта" закриє відділення на два дні: чому

Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія "Нова пошта", не працюватиме два 1 і 7 січня. Відділення закриють на Новий рік і на Різдво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".
За даними прес-служби, відділення та адресна доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:
Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.
Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.