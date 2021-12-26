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"Нова пошта" закриє відділення на два дні: чому

Автор: Олександр Білоус

Один з двох найбільших поштових операторів України, компанія "Нова пошта", не працюватиме два 1 і 7 січня. Відділення закриють на Новий рік і на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

За даними прес-служби, відділення та адресна доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:

  • 27 грудня - за звичайним розкладом
  • 31 Грудня - за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення)
  • 1 та 7 січня-відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
  • 3 січня - за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення)

Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.

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