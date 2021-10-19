"Новая почта" временно изменила тариф на доставку в почтоматы
"Новая почта" установила единый тариф на доставку в почтомат - 35 гривен. Специальный акционный тариф на эту услугу будет действовать в период с 19 октября по 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Тариф будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины. Кроме того, в течение действия акционного тарифа, комиссия за дополнительные услуги "денежный перевод" и "Контроль оплаты" взиматься не будет.
В пресс-службе заявили, что до конца года "Новая почта" планирует расширить сеть почтоматов до 17 тысяч.
Напомним компания "Новая почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая почта", с 7 октября изменила тарифы на услугу NP Shopping. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе: США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.
Ранее украинский оператор "Новая почта" зарегистрировала собственную авиакомпанию для доставки международных грузов. Компания получила название Supernova Airlines ("Супернова Эарлайнз") и будет иметь собственные самолеты.