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"Новая почта" временно изменила тариф на доставку в почтоматы

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Украина, Вторник 19 октября 2021 11:39
"Новая почта" временно изменила тариф на доставку в почтоматы Фото: "Новая почта" установила акционный тариф на доставку в почтомат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Новая почта" установила единый тариф на доставку в почтомат - 35 гривен. Специальный акционный тариф на эту услугу будет действовать в период с 19 октября по 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Тариф будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины. Кроме того, в течение действия акционного тарифа, комиссия за дополнительные услуги "денежный перевод" и "Контроль оплаты" взиматься не будет.

В пресс-службе заявили, что до конца года "Новая почта" планирует расширить сеть почтоматов до 17 тысяч.

Напомним компания "Новая почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая почта", с 7 октября изменила тарифы на услугу NP Shopping. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе: США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.

Ранее украинский оператор "Новая почта" зарегистрировала собственную авиакомпанию для доставки международных грузов. Компания получила название Supernova Airlines ("Супернова Эарлайнз") и будет иметь собственные самолеты.

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