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"Нова пошта" тимчасово змінила тариф на доставку в поштомати

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 11:39
"Нова пошта" тимчасово змінила тариф на доставку в поштомати Фото: "Нова пошта" встановила акційний тариф на доставку в поштомат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Нова пошта" встановила єдиний тариф на доставку у поштомат - 35 гривень. Спеціальний акційний тариф на цю послугу діятиме у період з 19 жовтня по 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тариф діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України. Крім того, протягом дії акційного тарифу, комісія за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати" стягуватися не буде.

У прес-службі заявили, що до кінця року "Нова пошта" планує розширити мережу поштоматів до 17 тисяч.

Нагадаємо, компанія "Нова пошта Глобал", яка входить до групи компаній "Нова пошта", з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping. Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Великобританія.

Раніше український оператор "Нова пошта" зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines ("Супернова Еарлайнз") і матиме власні літаки.

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