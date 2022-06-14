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"Новая почта" возобновляет доставку с AliExpress: названа дата

Фото: доставка с AliExpress через Новую почту будет работать с 15 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи, компания "Новая почта" возобновляет доставку из онлайн-магазина AliЕxpress. Заказывать товары из онлайн-магазина напрямую в Украину можно с 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, при заказе нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/поштомат "Новой почты".

По данным пресс-службы, до начала войны, AliExpress возглавлял ТОП самых любимых зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты Новой почты заказывали около 2,6 тонн товаров с AliExpress.

Напомним, ранее "Новая почта" снизила цены на большие посылки с личными вещами беженцам в Европу.

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