"Нова пошта" відновлює доставку з AliExpress: названа дата

Український оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" відновляє доставку з онлайн-магазину AliЕxpress. Замовляти товари з онлайн-магазину напряму в Україну можна з 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається в повідомленні, при замовленні потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат "Нової пошти".

За даними прес-служби, до початку війни, AliExpress очолював ТОП найулюбленіших закордонних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти Нової пошти замовляли близько 2,6 тон товарів із AliExpress.