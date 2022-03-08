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"Новая почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

Автор: Александр Белоус

"Новая почта" снизила комиссию на отправку денежного перевода "Миттєвий". С 5 марта комиссия составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отправить денежный перевод "Миттєвий" по Украине:

  • предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія";
  • произвести оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь прислать, и стоимость услуги перевода;
  • назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Как получить денежный перевод по Украине наличными:

  • прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія";
  • назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

Перечень отделений, которые работают постоянно обновляется, здесь.

Услугу денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний Новая почта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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