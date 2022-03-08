"Новая почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

"Новая почта" снизила комиссию на отправку денежного перевода "Миттєвий". С 5 марта комиссия составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отправить денежный перевод "Миттєвий" по Украине:
Как получить денежный перевод по Украине наличными:
Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.
Перечень отделений, которые работают постоянно обновляется, здесь.
Услугу денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний Новая почта.
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