"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу по Україні

"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу "Миттєвий". З 5 березня комісія становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як відправити грошовий переказ "Миттєвий" по Україні:
Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою:
Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.
Перелік відділень, що працюють, що постійно оновлюється, тут.
Послугу грошового переказу надає компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нова пошта.
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