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"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу по Україні

Автор: Олександр Білоус

"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу "Миттєвий". З 5 березня комісія становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відправити грошовий переказ "Миттєвий" по Україні:

  • пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку "Дія";
  • здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу;
  • назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.

Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою:

  • прийти у відділення, пред’явити оригінал паспорту або у додатку "Дія";
  • назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.

Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.

Перелік відділень, що працюють, що постійно оновлюється, тут.

Послугу грошового переказу надає компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нова пошта.

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Нова пошта