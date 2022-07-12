Адрес не нужен. "Новая почта" будет отправлять посылки по-новому

Как отметили в пресс-службе, теперь можно оформить отправление на цифровой адрес без использования названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.

Цифровой адрес - это номер, который присваивается каждому отделению и почтомату "Новой почты". Он состоит из кода населенного пункта и номера отделения или почтомата в нем.

Использование цифрового адреса - дополнительная опция, а возможность вносить адрес получателя остается доступной, говорится в сообщении.

Найти цифровой адрес отделения или почтомата можно:

на сайте в разделе Отделения выбрать нужное отделение / почтомат

в мобильном приложении в разделе Отделения и почтоматы выбрать нужное отделение / почтомат.

Каковы преимущества цифрового адреса: