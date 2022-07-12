Адреса не потрібна. "Нова пошта" відправлятиме посилки по-новому

Як зазначили в прес-службі, відтепер можна оформити відправлення на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.

Цифрова адреса - це номер, який надається кожному відділенню та поштомату "Нової пошти". Він складається із коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому.

Використання цифрової адреси - додаткова опція, а отже можливість вносити адресу отримувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.

Знайти цифрову адресу відділення або поштомату можна:

на сайті у розділі Відділення обрати потрібне відділення/поштомат

У мобільному додатку у розділі Відділення та поштомати обрати потрібне відділення/поштомат.

Які переваги цифрової адреси: