Адреса не потрібна. "Нова пошта" відправлятиме посилки по-новому

"Нова пошта" розробила власну систему цифрових адрес, яку наразі тестує. Це потрібно для вирішення проблем з однаковими назвами міст і вулиць та щоб пришвидшити процес оформлення відправлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як зазначили в прес-службі, відтепер можна оформити відправлення на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.
Цифрова адреса - це номер, який надається кожному відділенню та поштомату "Нової пошти". Він складається із коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому.
Використання цифрової адреси - додаткова опція, а отже можливість вносити адресу отримувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.
Знайти цифрову адресу відділення або поштомату можна:
Які переваги цифрової адреси:
Нагадаємо, "Нова пошта" з липня зміни тарифи на міжнародну доставку посилок та підвищила їх вартість.
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