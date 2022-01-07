"Новая почта" не работает: в чем причина
Фото: "Новая почта" не работает 7 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Компания "Новая почта" закроет отделения и прекратит доставку курьерами 7 января. Оператор почтовой связи не работает в связи с празднованием Рождества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
По данным пресс-службы, загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно получить.
По данным пресс-службы "Укрпошты", 7 января будут работать только дежурные отделения.
В частности, в Киеве будут работать следующие отделения:
- 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
- 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
- 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
- 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.
Напомним, Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 9 января.