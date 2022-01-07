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"Нова пошта" не працює: в чому причина

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Україна, П'ятниця 07 січня 2022 07:21
"Нова пошта" не працює: в чому причина Фото: "Нова пошта" не працює 7 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "Нова пошта" закриє відділення і припинить доставку кур'єрами 7 січня. Оператор поштового зв'язку не працює у зв'язку зі святкуванням Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

За даними прес-служби, завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

За даними прес-служби "Укрпошти", 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення.

Зокрема, в Києві працюватимуть наступні відділення:

  • 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерви;
  • 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.
  • 03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви
  • 02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.

Нагадаємо, Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.

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