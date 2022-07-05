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"Новая почта" ввела новую услугу: в каких городах она уже работает

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 10:32
"Новая почта" ввела новую услугу: в каких городах она уже работает Фото: "Новая почта" запустила отправку с почтоматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи, компания "Новая почта" ввела новую услугу. После окончания тестового периода отправка из почтоматов доступна уже в 5 городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Как отметили в пресс-службе, теперь можно отправлять с почтоматов Новой почты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а с 18 июля услуга будет доступна еще и жителям Винницы.

До 31 августа действует акция на стоимость отправки с почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель - 35 грн, а если получатель - 50 гривен. Отправка документов через почтомат и отделение имеет фиксированный тариф 45 гривен, в который уже входит конверт.

Отправлять из почтомата можно по всей стране: в другой почтомат, отделение или на адрес получателя.

Как отправить посылки из почтомата:

  • Обновить мобильное приложение Новой почты, в разделе Создать Посылку появился дополнительный подпункт места отправки - почтомат.
  • Создать самостоятельно электронную накладную для посылки в приложении.
  • Самостоятельно дома упаковать отправление.
  • Подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать "Открыть ячейку".
  • Положить в ячейку упакованную отправку без маркировки.
  • Подтвердить загрузку в мобильном приложении.
  • Закрыть ячейку.

Напомним, украинский оператор почтовой связи, компания "Новая почта " возобновляет доставку из онлайн-магазина AliЕxpress. Заказывать товары из онлайн-магазина напрямую в Украину можно с 15 июня.

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