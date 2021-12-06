UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новая пандемия может быть еще смертоносней, - создатель вакцины AstraZeneca

Автор: Анастасия Рокитна

Одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт считает, что пандемия коронавируса далека от завершения. А следующая может быть еще более смертоносной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

По ее словам, следующая пандемия может быть более заразной.

"Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и средствам к существованию. По правде говоря, следующая может быть хуже. Она может быть более заразной, или более смертельной, или и той, и другой", - сказал она.

Одна из создателей вакцины AstraZeneca считает, что нельзя терять научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

"Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все, через что прошли, а затем обнаруживаем, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии", - сказала она.

Напомним, страны ВОЗ проведут переговоры по контролю над пандемиями.

Отметим, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пандемия коронавируса