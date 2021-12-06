Новая пандемия может быть еще смертоносней, - создатель вакцины AstraZeneca

По ее словам, следующая пандемия может быть более заразной.

"Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и средствам к существованию. По правде говоря, следующая может быть хуже. Она может быть более заразной, или более смертельной, или и той, и другой", - сказал она.

Одна из создателей вакцины AstraZeneca считает, что нельзя терять научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

"Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все, через что прошли, а затем обнаруживаем, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии", - сказала она.