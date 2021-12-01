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Страны ВОЗ проведут переговоры по контролю над пандемиями

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Женева, Среда 01 декабря 2021 12:15
Страны ВОЗ проведут переговоры по контролю над пандемиями Фото: страны ВОЗ проведут переговоры по контролю над пандемиями (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Страны-участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласились начать переговоры по международному договору о предотвращении и контроле над будущими пандемиями. Соответствующее решение было принято сегодня, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что решение было принято на основе консенсуса во время второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоит из 194 стран-членов и проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.

Как отметила посол Австралии Салли Мэнсфилд, которая была сопредседателем рабочей группы, представленный текст документа является "плодом больших дискуссий, откровенных обменов мнениями и компромиссов".

"Давайте вместе продвигаться вперед в духе солидарности, чтобы сделать тяжелую работу, которую нам придется сделать", - резюмировала Мэнсфилд.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса.

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ВОЗ Пандемия коронавируса
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