Страны ВОЗ проведут переговоры по контролю над пандемиями

Страны-участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласились начать переговоры по международному договору о предотвращении и контроле над будущими пандемиями. Соответствующее решение было принято сегодня, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что решение было принято на основе консенсуса во время второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоит из 194 стран-членов и проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.

Как отметила посол Австралии Салли Мэнсфилд, которая была сопредседателем рабочей группы, представленный текст документа является "плодом больших дискуссий, откровенных обменов мнениями и компромиссов".

"Давайте вместе продвигаться вперед в духе солидарности, чтобы сделать тяжелую работу, которую нам придется сделать", - резюмировала Мэнсфилд.