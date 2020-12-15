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Новая мутация COVID-19 в Британии не представляет большую опасность, - ВОЗ

Великобритания, Вторник 15 декабря 2020 12:52
Новая мутация COVID-19 в Британии не представляет большую опасность, - ВОЗ
Фото: пробирка с надписью коронавирус (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Новая мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании, не представляет большую опасность. При этом она имеет большие темпы распространения.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, передает BBC.

"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании", - сказал Набарро.

При этом в ВОЗ призвали общественность быть более осторожными в связи с выявленной мутацией коронавируса.

Отметим, в Великобритании днями заявили о том, что выявили новую мутацию коронавируса. Так, как мутированный вирус распространяется быстрее, в некоторых регионах Британии ожидают на вспышки заболеваемости. При этом вакцина против COVID-19 должна иметь такой же эффект на мутированный вирус, как и на обычный.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании выявили первые случаи аллергии на вакцину от коронавируса.

Также сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

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