Новая монета номиналом 5 грн может появиться этой осенью

Национальный банк Украины (НБУ) может ввести в обращение монету номиналом 5 грн осенью 2019 года. Об этом журналистам сказал глава НБУ Яков Смолий.

Глава НБУ не уточнил конкретной даты, когда монета будет введена в обращение. "Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривен, но думаю, это ожидается осенью", - сообщил Смолий.

Отметим, глава Национального банка Яков Смолий в конце июня 2019 года заявил, что в 2019 году НБУ вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен. Смолий напомнил, что НБУ презентовал монетный ряд в прошлом году, когда вводили в обращение монеты 1 и 2 гривны.

В январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о том, что Национальный банк в текущем году отчеканит 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, изъятие монет 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения запланировано с 1 октября 2019 года. До 30 сентября 2022 года монеты можно обменивать в Национальном банке и в уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль. С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.