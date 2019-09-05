Нова монета номіналом 5 грн може з'явитися цієї осені

Національний банк України (НБУ) може ввести в обіг монету номіналом 5 грн восени 2019 року. Про це журналістам сказав голова НБУ Яків Смолій.

Голова НБУ не уточнив конкретної дати, коли монета буде введена в обіг. "Зараз я не готовий сказати, коли випуск 5 гривень, але думаю, це очікується восени", - повідомив Смолій.

Зазначимо, голова Національного банку Яків Смолій наприкінці червня 2019 року заявив, що у 2019 році НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, у 2020 році - 10 гривень. Смолій нагадав, що НБУ презентував монетний ряд в минулому році, коли вводили в обіг монети 1 і 2 гривні.

У січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій повідомив про те, що Національний банк в поточному році викарбує 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, вилучення монет 1, 2 і 5 копійок з готівкового обігу заплановане з 1 жовтня 2019 року. До 30 вересня 2022 року монети можна обмінювати в Національному банку та в уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль. З 1 жовтня 2022 року монети 1, 2 і 5 копійок можна буде лише колекціонувати.