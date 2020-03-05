Новая методика "Укравтодора": журналисты проанализировали документ

Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

У активистов появилось много претензий к документу "Укравтодора"

Несмотря на повышение требований к компаниям, которые будут выполнять работы по строительству, ремонту и содержанию автодорог национального значения, согласно новой методике "Укравтодора", появляются предпосылки для повышения качества работ, привлечения иностранных участников и повышения конкуренции на тендерных торгах. Об этом говорится в публикации Delo.ua.

Напомним, 3 марта "Укравтодор" представил новую методику проведения тендерных торгов на дорожные работы. Основная новация - разделение дорог по категориям сложности и выдвижение исчерпывающего перечня требований тем компаниям, которые будут претендовать на работу на каждой из этих категорий.

Международные организации, в том числе и представители Инициативы по прозрачности инфраструктуры (CoST) рекомендовали правительству и "Укравтодору" разработать единые правила игры, желательно приближенные к тем, по которым проводят такие закупки Мировой банк и ЕБРР, пишет издание.

Впрочем, у документа появилось и много оппонентов, в частности, Всеукраинская дорожная ассоциация под руководством экс-главы ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артема Гриненко и ОО "Лига антитраста", которую возглавляют бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская и редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов. Среди их главных претензий: сужение возможностей для части участников рынка, которые не попадут под новые критерии.

В "Укравтодоре" заявляют, что требования к квалификации, опыту, наличию собственных лабораторий, людей, техники, асфальтных заводов - нормальная европейская практика. Приводят примеры США, Германии, Чехии, Италии, где жесткие требования к строителям крупных важных объектов ни у кого не вызывают вопросов. Более того, важным фактором является появление среднесрочного планирования в дорожной отрасли. Оно позволяет не дробить участки лотами по 1-2 км, а выставлять на торги сразу крупные объекты по 30-50 км, а для этого необходимы существенно более серьезные ресурсы.

Оппоненты методики считают, что обязательное требование отзыва от предыдущих заказчиков - это искусственная возможность манипулировать участником. НА что в "Укравтодоре" считают, что отзыв становится особенно важным в условиях, когда компании несут ответственность за эксплуатацию дороги после ремонта, выполняют свои гарантийные обязательства, а не только осваивают деньги собственно на укладку асфальта. Плюс отзыв дополнительно подтверждает, что выполнялся именно такой, аналогичный тип работ, как тот, на который собирается подаваться участник.

Опасения, что существующие "небольшие" компании будут вынуждены уйти с рынка, т. к. они не будут подходить под требования опыта, наличия техники и т. д., а большие создадут "картель", также безосновательно, считают в "Укравтодоре".

"По предварительным подсчетам, на каждую из категорий дорог могут быть квалифицированы 15-20 компаний, при том что международный опыт показывает как нормальную практику работу на "национальном" уровне всего 3-5 фирм.

Кроме того, рынок, отмечает издание, открывается, в том числе и для иностранных компаний, поскольку правила игры будут близкими к установленным МФО и понятными для международных игроков", - отмечается в статье.

В "Укравтодоре" же считают, что это только повысит конкуренцию, а значит - сделает дороги более выгодными для налогоплательщиков, удобными и качественными для пользователей.

"Что касается малых компаний, то на самом деле в этом году на строительство и ремонт дорог местного значения тоже выделены 22 млрд грн. И требования к их строительству и обслуживанию, согласно проекту рекомендаций, существенно ниже", - говорится в публикации.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подписал указ относительно получения "Укравтодором" госгарантий под кредиты почти на 20 млрд гривен.

Ранее в НАДУ рассказали, что благодаря новой методике "Укравтодора", в 2020 году дорожная отрасль избавиться от "тендерных троллей" и перейдет к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей.