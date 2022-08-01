Новая методичка Кремля: войну в Украине нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина - с Невским

АП в июле подготовило две методички.

В преамбуле одной из них сказано, что "крещение стало основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперед", а сегодня "представители всех народов России вновь сплотились в противостоянии с безбожниками".

В методичке говорится о том, что якобы война в Украине, как и крещение Руси, закладывает "государственные основы" страны, а также "основы развития России на столетия вперед". Также в ней утверждается, що страна-агрессор якобы "вновь стала способной к исполнению своей миссии - защищать угнетаемых".

При этом в начале полномасштабной войны Россия предлагает винить "коллективный Запад", который якобы уверен в "собственной исключительности" и "неполноценности" православных. Так, в методичке указывается, что Запад якобы хотел сделать Украину плацдармом для нападения на Россию.

"Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении несколько веков в отношении России не меняется - это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожении России", - говорится в документе.

Кроме того, одной из целей войны провозглашается "борьба с безбожниками", которых в тексте характеризуют как "насильников, разбойников и убийц". Ими говорят называть и украинских военных. Пропагандистам предлагают рассказывать, что они якобы "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства", а также используют женщин и детей в качестве "живого щита".

"Сила в правде"

В методичке пишут, что "коллективный Запад" много веков пытается расколоть РФ, но все попытки заканчиваются тем, что "общество объединяется вокруг национального лидера и, демонстрируя мужество и героизм на поле боя, дает отпор захватчикам".

В АП рекомендуют отмечать, что это якобы произошло после победы в Невской битве, а также после начала войны в Украине.

Одна из глав методички называтся "Сила в правде", эти слова приписывают Александру Невскому.

"За русскими воинами была правда - они защищали свой дом и поэтому победа не могла не быть нашей", - говорится в ней. При чем в пунктах о так называемой "спецоперации" о защите дома ничего не говорится, но упоминается, что российские военные тоже "уверены в своей правоте, потому что они продолжают дело своих дедов и прадедов - добивают нацизм".

В АП отмечают, что сейчас Запад якобы хочет уничтожить РФ ради полезных ископаемых.

Такими аргументами пропагандисты пытаются подвести свою аудиторию к тому, что война в Украине - это "упреждающий удар".

"Руководство России и лично Владимир Путин не допустили нападения на Россию. Было принято решение о начале СВО ("специальной военной операции" - ред.), что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России", - сравнивают в методичке действия Москвы и советского руководства.

"Медуза" уже обнаружила несколько публикаций СМИ, в которых используются тезисы из методичек.