Новая концепция НАТО утвердила политику открытых дверей для Украины

"Мы продолжим развивать наше партнерство с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Грузии и Украине", - сказано в документе.

Также подчеркивается, что страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность вышеперечисленных стран. Альянс будет укреплять их "устойчивость к злонамеренному вмешательству".

При этом в НАТО утвердили свою политику открытых дверей по отношению ко всем европейским демократиям на уровне новой стратегической концепции.

Отметим, что на Бухарестском саммите в 2008 году страны-участники НАТО приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Для этого странам необходимо выполнить ПДЧ.