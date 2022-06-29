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Нова концепція НАТО затвердила політику відкритих дверей для України

Фото: нова концепція НАТО затвердила політику відчинених дверей для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нова стратегічна концепція НАТО підтвердила рішення країн-учасниць, що Україна стане частиною Альянсу в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст концепції.

"Ми продовжимо розвивати наше партнерство з Боснією та Герцеговиною, Грузією та Україною для просування наших спільних інтересів у євроатлантичному світі, стабільності та безпеки. Ми підтверджуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо Грузії та України", - йдеться у документі.

Також наголошується, що країни НАТО підтримують суверенітет та територіальну цілісність цих країн. Альянс зміцнюватиме їхню "стійкість до зловмисного втручання".

При цьому в НАТО затвердили свою політику відкритих дверей щодо всіх європейських демократій на рівні нової стратегічної концепції.

Зазначимо, що на Бухарестському саміті у 2008 році країни-учасниці НАТО ухвалили рішення про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу. Для цього країнам необхідно виконати ПДЧ.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альварес заявляв, що країни НАТО не обговорюють питання членства України в Альянсі.

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