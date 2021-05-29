Новая кибератака России: CША заявили о "наступательных операциях"

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что у США есть "наступательные возможности" в борьбе с кибератаками. Заявление сделано после того, как хакеры начали новую глобальную кибератаку .

Хакеры являются частью той самой российской группы, которая стоит за прошлогодней атакой на SolarWinds.

На вопрос о способности Соединенных Штатов опережать любые дальнейшие кибератаки, Остин сказал, что он несет ответственность в этом вопросе перед президентом Джо Байденом и оперирует "наступательными возможностями".

"Я уверен, что мы можем продолжать делать все необходимое", - сказал Остин, когда речь шла о том, чтобы работать на опережение.